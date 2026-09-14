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Meksika'nın bağımsızlığının 216. yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

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Meksika'nın bağımsızlığının 216. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da resepsiyon düzenlendi.

Meksika'nın bağımsızlığının 216. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da resepsiyon düzenlendi.

Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Alberto Fierro'nun ev sahipliğinde otelde düzenlenen resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Javier Diaz de Leon, yaptığı konuşmada, Türkiye ile ülkesi arasındaki dostluk bağlarının yeni olmadığını, ilişkilerin bir asrı aşkın süredir özenle inşa edildiğini söyledi.

Leon, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1910'da Meksika'ya hediye edilen Osmanlı saatinin iki ülke arasındaki tarihi bağların sembollerinden biri olduğunu belirtti.

İki ülkenin doğal afetlerde gösterdiği dayanışmaya da dikkati çeken Leon, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Meksika ekibiyle görev yapan arama kurtarma köpeğinin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'nin ülkesine "Arkadaş" isimli köpek yavrusunu hediye ettiğini anlattı.

Leon, "Arkadaş"ın Meksika'da arama kurtarma faaliyetleri için eğitildiğini, haziranda Venezuela'da meydana gelen depremdeki arama kurtarma çalışmalarında yer aldığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2,3 milyar dolar seviyesinde olduğu bilgisini veren Leon, gelecek birkaç yıl içinde bu rakamı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Başkonsolos Fierro da Meksika'nın bağımsızlığının 216. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkürlerini sundu.

İstanbul'daki görevini yaklaşık bir yıldır sürdürdüğünü belirten Fierro, bunun kendisi için "büyüleyici bir deneyim" olduğunu ifade etti.

Fierro, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının güçlendirilmesi için çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından geleneksel Meksika müziği dinletisi sunuldu ve konuklara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA
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