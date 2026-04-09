Nevşehir'de 'Meksika Kültürel Çeşitlilik Fotoğraf Sergisi' açıldı

Nevşehir'deki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde "Meksika Kültürel Çeşitlilik Fotoğraf Sergisi" törenle ziyarete açıldı.

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği ve Nevşehir Belediyesi işbirliğinde "Meksika Kültürel Çeşitlilik Fotoğraf Sergisi" etkinliği gerçekleştirildi.

Serginin açılışı, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Javier Diaz de Leon, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından yapıldı.

Törende konuşan Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Leon, binlerce yıllık tarihe sahip Meksika'nın coğrafyası ve kültürel öğeleri ile zengin bir birikime sahip olduğunu söyledi.

Ülkesinin çok sayıda medeniyete ev sahipliğini yaptığını belirten Leon, şöyle konuştu:

"Avrupa etkilerinin gelişiyle birlikte kültürler iç içe geçmiş ve zaman içinde Meksika kimliğini tanımlayan eşsiz ve dinamik bir yapı ortaya çıkmıştır. Tarihlerin ve geleneklerin bu benzersiz birleşimi, Meksika'ya küresel ölçekte seçkin bir konum kazandırmıştır. Ülke, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan 36 varlık ile dünyada yedinci, Amerika kıtasında ise ilk sırada yer almaktadır. Buradaki sergi aracılığıyla, antik piramitlerden kolonyal mimariye, gündelik ritüellerden coşkulu kutlamalara ve geleneksel mutfağın inceliklerine kadar hem anıtsal hem de samimi unsurlarla karşılaşacaksınız."

Belediye Başkanı Arı ise fotoğraf sergisinin, Meksika'nın kültürel mirasını, renklerini, sanatını ve ruhunu Nevşehir'e taşıdığını ifade etti.

Etkinliğin, kültürlerin birbirini tanıması ve anlaması açısından değerli olduğunu vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Bugün sadece bir sergi açılışı gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda iki farklı kadim kültürün, iki farklı coğrafyanın ama ortak değerlerde buluşan iki halkın gönül köprülerini açılışını yapıyoruz. Bu birlikteliği anlamlı kılan başka güzelliği de yaşıyoruz. Meksika'nın San Miguel de Allende arasında kurulan kardeş şehir ilişkisi, sadece bir protokol anlaşması değil, iki güzel şehir arasında bağın protokolüdür."

Katılımcılar Meksika'nın zenginliklerini yansıtan fotoğraf sergisini gezip, tarihi kilise hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Meksika'nın kültürel mirasının 28 seçkin fotoğraf aracılığıyla tanıtıldığı sergi, 26 Nisan'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.