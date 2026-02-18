Haberler

Meksika, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacak

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacaklarını ancak Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçilerinin gözlemci olarak katılacağını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmayacaklarını ancak sürece gözlemci olarak takip edeceklerini belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Sheinbaum, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki büyükelçisinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na gözlemci olarak katılacağını bildirdi.

Sheinbaum, ülkesinin Barış Kurulu'na katılmayacağını belirterek, "Bu durumda, özellikle Orta Doğu'daki barış söz konusu olduğunda, Filistin meselesinde, biz Filistin'i bir devlet olarak tanıyoruz. Bu nedenle her iki devletin, yani İsrail ve Filistin'in katılımı önemlidir. Ancak toplantı bu şekilde planlanmış değil." ifadelerini kullandı.

ABD'den konuya ilişkin teklif aldıklarını dile getiren Sheinbaum, "Katılmamız için davet edildik, eğer aktif olarak yer almayacaksak gözlemci olarak katılabileceğimiz belirtildi. Biz de Dışişleri Bakanı ile birlikte, Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçimizin gözlemci olarak gitmesine karar verdik." diye konuştu.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

