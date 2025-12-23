Haberler

ABD'nin Texas eyaleti açıklarında Meksika Donanmasına ait küçük uçak düştü, 5 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Donanması'na ait bir küçük uçak, ABD'nin Texas eyaleti açıklarında düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı, bir kişi ise kayboldu. Uçağın insani yardım amacıyla tıbbi nakil görevinde bulunduğu bildirildi.

MEXICO Meksika Donanmasına ait küçük uçağın, ABD'nin Texas eyaleti açıklarına düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Donanmadan yapılan açıklamada, uçağın Texas'ın Galveston şehri kıyılarında düştüğü teyit edildi.

Uçağın 4 donanma subayı ve 4 sivili taşıdığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kurtulduğu, bir kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, düşen uçağın "özel tıbbi nakil odaklı insani yardım görevi" için havalandığı kaydedilerek, tıbbi tedavi için nakledilen hastanın da ölenler arasında yer aldığı aktarıldı.

Kurtarma operasyonlarının, uçağı okyanusta bulan ABD Sahil Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, Meksika'nın Houston Başkonsolosluğu aracılığıyla yerel yetkililerle iletişime geçilerek, kurbanların ailelerine destek sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an
Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız

Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title