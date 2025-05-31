Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Yargı Seçimleri İçin Yüksek Katılım Çağrısında Bulundu

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkı 1 Haziran'da düzenlenecek ve Yüksek Mahkeme yargıçları dahil yaklaşık 3 bin yargı mensubunun doğrudan oyla belirleneceği seçimde yüksek katılım göstermeye davet etti.

Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Meksika halkının yargı organı seçimlerine yüksek katılım göstereceğine inandığını söyledi.

Sheinbaum, "Pazar günü, Meksika halkının yargı organı seçimlerine çok önemli bir katılım sağlayacağından ve seçimlerin barışçıl bir şekilde gerçekleşeceğinden eminim." ifadesini kullandı.

Meksikalılar, ülke tarihinde ilk kez Ulusal Yüksek Mahkeme, yeni Yargı Disiplin Mahkemesi ve Federal Yargı Kurumu'nun Seçim Mahkemesi (TEPJF) üyeleri de dahil olmak üzere yargı organlarının üyelerini doğrudan oy vererek seçecek.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, süreç boyunca muhalefet partileri, mevcut yargıçlar, sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kurumlar, seçimlere organize suç örgütlerinin müdahale edebileceği yönünde ciddi uyarılarda bulundu.

Söz konusu seçim, yargının bağımsızlığını zayıflatabileceği ve siyasi etkilenmelere açık hale getirebileceği gerekçesiyle muhalefet ile iktidar arasında anlaşmazlığa neden oluyor.

Bu seçim, Meksika'nın demokratik yapısı ve yargı sisteminin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.