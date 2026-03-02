Meksika Devlet Başkanı: Her Zaman Dünya Barışını Savunacağız

MEKSİKO, 2 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarıyla ilgili olarak Meksika hükümetinin her zaman dünya barışını savunacağını söyledi.

Sheinbaum pazar günü ülkenin batısındaki Baja California Sur eyaletinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "An itibarıyla büyük ölçüde ihtiyaç duyulan dünya barışını her zaman savunacağız" dedi.

Sheinbaum, anayasasında öngörüldüğü üzere dış politikalarının, halkların kendi kaderini tayin hakkı, içişlerine karışmama ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması ilkelerine göre belirlendiğine dikkat çekti.

ABD ve İsrail'in cumartesi sabah saatlerinde İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatması üzerine İran da İsrail'e ve Körfez bölgesindeki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek misillemede bulundu.

Kaynak: Xinhua