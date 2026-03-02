Haberler

Meksika Devlet Başkanı: Her Zaman Dünya Barışını Savunacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak, Meksika hükümetinin dünya barışını savunacağını açıkladı. Sheinbaum, dış politikalarının barışçıl çözüm ve halkların kader tayin hakkı ilkelerine dayandığını belirtti.

MEKSİKO, 2 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarıyla ilgili olarak Meksika hükümetinin her zaman dünya barışını savunacağını söyledi.

Sheinbaum pazar günü ülkenin batısındaki Baja California Sur eyaletinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "An itibarıyla büyük ölçüde ihtiyaç duyulan dünya barışını her zaman savunacağız" dedi.

Sheinbaum, anayasasında öngörüldüğü üzere dış politikalarının, halkların kendi kaderini tayin hakkı, içişlerine karışmama ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması ilkelerine göre belirlendiğine dikkat çekti.

ABD ve İsrail'in cumartesi sabah saatlerinde İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatması üzerine İran da İsrail'e ve Körfez bölgesindeki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek misillemede bulundu.

Kaynak: Xinhua
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

ABD iddiası gündem yarattı, İran cephesinden jet yalanlama geldi