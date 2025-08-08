Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin Göçmen Baskınlarını Eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin göçmenlere yönelik baskınlarına tepki göstererek, Meksikalı vatandaşlarını koruyacaklarını ifade etti. Ayrıca, Meksika'nın konsolosluk hizmetlerinin güçlendirileceğini duyurdu.

MEKSİKO, 8 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin göçmenlere yönelik son baskınlarını eleştirerek ABD'de yaşayan vatandaşlarını koruyacaklarını söyledi.

Sheinbaum perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, "Baskınları onaylamıyoruz ve vatandaşlarımızı koruyup onlara yardım edeceğiz" dedi.

Meksika'nın Miami Başkonsolosu Rutilio Escandon Cadenas, ABD ekonomisinde göçmenlerin rolünün tanınması için girişimlerde bulunan Sheinbaum'un, Florida'daki "Timsah Alcatraz" gözaltı merkezinde tutulanlar da dahil olmak üzere gözaltına alınan veya sınır dışı edilen Meksikalılara yönelik konsolosluk hizmetlerini güçlendirdiğini bildirdi.

Meksika hükümetinin verilerine göre 20 Ocak-1 Ağustos tarihleri arasında 75.900'den fazla Meksikalı göçmen ABD'den ülkelerine geri gönderildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
