Meksika lideri Sheinbaum, kartellerle mücadelede "etkili sonuçlar" aldıklarını söyledi

Güncelleme:
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin sınır güvenliği ve kartellerle mücadele konusundaki eleştirilerine yanıt vererek, Meksika'nın yürüttüğü operasyonların etkili sonuçlar verdiğini ifade etti. Sheinbaum, ABD'nin de sorumluluk alarak silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadelede daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD yönetiminin, Meksika'nın organize suç örgütleriyle yeterince mücadele etmediği yönündeki suçlamalarını reddetti.

Uyuşturucu kartellerine karşı operasyonların sonuç verdiğini vurgulayan Sheinbaum, aynı kararlılığı ABD'den de beklediklerini belirtti.

Sheinbaum, ABD'nin silah kaçakçılığı ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ederek, "Ortak işbirliğinden ve Meksika'nın yürüttüğü çalışmalardan çok etkili sonuçlar elde ettik. Meksika'da cinayet vakalarında yüzde 40 azalma kaydedildi. Eğer strateji işe yaramasaydı, bu düşüşü görmezdik." değerlendirmesinde bulundu.

ABD askerlerinin Meksika topraklarında operasyon düzenlemesi fikrine yeniden karşı çıkan Sheinbaum, iki ülke arasındaki işbirliğinin karşılıklı sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

Sheinbaum, Washington yönetimine çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"ABD'li gençler arasında uyuşturucu kullanımını azaltmak için yoğun bir kampanya yürütmeleri gerekiyor. Onlar da kendi üzerlerine düşeni yapmalı: Meksika'ya yönelik silah kaçakçılığını azaltmak, eğitim kampanyaları düzenlemek, uyuşturucu tüketimini azaltmaya yönelik kapsamlı programlar geliştirmek, kendi ülkelerinde uyuşturucu dağıtımı ve kara para aklamasının önüne geçmek. Şu ana kadar birlikte çalıştık ve çok iyi şekilde koordinasyon sağladık."

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, "Kartellere karşı kara harekatlarına başlayacağız. Karteller Meksika'yı kontrol ediyor. Bu ülkede olup bitenleri görmek ve izlemek çok üzücü." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
