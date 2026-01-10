Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD ile iletişimi daha da sıkılaştıracaklarını belirtti

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin ülkedeki kartellere yönelik askeri müdahale tehditlerine ilişkin ABD hükümetiyle iletişimi daha da sıkılaştıracaklarını söyledi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksikalı kartellere karadan saldıracakları yönündeki tehditlerine dikkati çekti.

Sheinbaum, "İletişimi daha da sıkılaştıracağız. Gerekirse Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'nin, ABD Dışişleri Bakanı (Marco Rubio) ile görüşmesi için talimat veririm. Aynı şekilde gerekirse Başkan Trump ile de konuşuruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın tehditlerinin kendilerini şaşırttığını vurgulayan Sheinbaum, şunları kaydetti:

"İki ya da üç gün önce bizzat Bakan (Marco) Rubio, Meksika ile güvenlik konusunda yürütülen iyi koordinasyondan söz etti, bunu daha önce de birkaç kez dile getirmişlerdi. İlişkileri daha da güçlendirmek için ortak bir çalışma grubumuz var. Bu süreçle ilgili paylaştığımız bilgiler ve ele geçirilen laboratuvarlar da mevcut. Tüm bilgilere erişmelerini ve üzerinde çalıştığımız çerçevede koordinasyonun daha da güçlenmesini sağlamamız gerekiyor."

Sheinbaum, ABD ile sürekli işbirliği içinde olduklarını ve Meksika Ulusal Muhafızları ile ABD'nin Kuzey Komutanlığı arasında birkaç anlaşma yapıldığını hatırlattı.

ABD'nin ülkedeki kartellere karadan müdahale etme olasılığına vurgu yapan Sheinbaum, "Başka bir senaryoyu düşünmek istemiyoruz, aksine her iki ülkenin egemenliğinin ve Meksika'nın toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde koordinasyonun daha da güçlendirilmesi için mevcut senaryo üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Fox News'e verdiği röportajda, "Kartellere karşı kara harekatlarına başlayacağız. Karteller Meksika'yı kontrol ediyor. Bu ülkede olup bitenleri görmek ve izlemek çok üzücü." ifadelerini kullanmıştı.