Meksika, 2 ABD'li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun soruşturulacağını bildirdi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Chihuahua eyaletinde gerçekleşen ve 2 ABD'li, 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun federal hükümete bildirilmediğini açıkladı. Operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığı soruşturulacak.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua eyaletinde 2 ABD'li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söyledi.

Sheinbaum, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yerel eyalet yetkilisi ve iki ABD'li yetkilinin Chihuahua eyaletinde suç örgütlerine yönelik operasyon sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Operasyonun, federal hükümetin bilgisi dahilinde olmadığını, düzenlenmesine Chihuahua eyaleti yönetiminin karar verdiğini belirten Sheinbaum, ABD'li ve Meksikalı yetkililerin eylemleri konusunda açıklama talep edeceğini vurguladı.

Sheinbaum, yerel hükümet ile ABD arasında yapılan ve federal hükümete bilgi verilmeyen her tür işbirliğinin Meksika anayasasını ihlal edeceğini ve bu konunun soruşturulacağını ifade etti.

Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno, 19 Nisan'daki açıklamasında, iki Meksikalı yerel yetkili ve iki ABD'li büyükelçilik çalışanının, suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönerken kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu öldüğünü duyurmuştu.

Ölen 2 ABD'linin CIA personeli olduğu iddiası

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismini vermek istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ölen ABD'lilere ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, yetkililer, ölen 2 ABD vatandaşının, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) personeli olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
El sıkışıldı! Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı

Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada

Yer hizmetleri aracıyla koli koli taşırken yakalandılar
Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor

Aralarından su sızmıyordu! Eski kankası Cimbom'a geliyor