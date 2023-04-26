Meksika'daki gözde tatil beldesi Cancun'da 8 kişinin cesedi bulundu

MEKSİKO Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki popüler turizm merkezi Cancun kentinde 8 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Cesetler, polisin hafta sonu kentin plaj ve otel bölgesine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki orman ve göletlerde yaptığı aramalarda bulundu.

Eyalet Başsavcısı Oscar Montes de Oca, cesetlerden beşinin terk edildiği düşünülen bir şantiyede bulunduğunu söyledi.

5 cesedin şantiyeye bir hafta ila iki ay önce atıldığı, ormanlık alanda bulunan diğer üç cesedin ise daha önceden kayıp olduğu bilinen kişilere ait olduğu belirtildi.

Oca, cesedi bulunan 8 kişinin kimlik tespitinin yapılarak ölüm nedenlerinin araştırılacağını söyledi.

112 binden fazla kayıp var

Meksika'nın turizm endüstrisinin gözde mekanlarından Cancun'da cinayet olaylarında artış görülüyor.

Nisan başlarında da bir otelin yakınlarında 4 kişi ölü bulunmuştu.

Cinayetlerin arkasında Karayip kıyılarında uyuşturucu ticaretinin kontrolü için savaşan uyuşturucu kartellerinin olduğuna inanılıyor. Cesetler genelde kullanılmayan, erişimi zor alanlara atılıyor.

112 binden fazla kişinin kayıp olduğu belirtilen Meksika'da son dönemde gizli mezar yerleri konusunda aramalar yoğunlaştı.