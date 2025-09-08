Haberler

Meksika'da Yolcu Otobüsü ile Yük Treni Çarpıştı: 8 Ölü, 45 Yaralı

Meksika'nın Atlacomulco kentinde bir yolcu otobüsü ile yük treninin çarpması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Atlacomulco'ya bağlı sanayi bölgesinde demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsü, yük treniyle çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 45 kişi yaralandı.

Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
