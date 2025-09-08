Meksika'da Yolcu Otobüsü ile Yük Treni Çarpıştı: 8 Ölü, 45 Yaralı

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Atlacomulco'ya bağlı sanayi bölgesinde demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsü, yük treniyle çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 45 kişi yaralandı.

Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.