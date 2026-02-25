Haberler

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından Meksika'da süregelen şiddet olaylarında ölü sayısı 73'e yükseldi. Çeşitli eyaletlerde kartel üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda güvenlik güçlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Meksika basınına göre, başta Jalisco eyaleti olmak üzere birçok eyalette kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları sürüyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 73 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek, halka sakin olunması çağrısında bulundu.

Harfuch, yolların büyük bölümünün yeniden ulaşıma açıldığını, güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını ve ülke genelinde hayatın normale dönmeye başladığını ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise birçok eyalette yol kapatma, araç kundaklama ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıların devam ettiği görülüyor.

Basında yer alan haberlere göre, saldırıya uğrayan güvenlik güçlerinden 15'inin durumu ağır. Hükümetin, şiddetin yoğunlaştığı eyaletlere 10 bin asker sevk ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar

Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesisi basacaklar
İran'da protestolar eğitimi etkiledi, üniversiteler uzaktan eğitime geçti

Öğrenciler ayaklandı! Üniversiteler uzaktan eğitime geçti
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor