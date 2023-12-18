Meksika'da partiye düzenlenen saldırıda 12 genç öldü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 12 genç hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

SİLAHLI SALDIRIDA 12 GENÇ ÖLDÜ

Eyalete bağlı Salvatierra kasabasındaki San Jose del Carmen çiftliğinde düzenlenen partiye katılan gençler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, 12 genç yaşamını yitirdi, bazıları ağır 12 kişi yaralandı. Saldırının ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

"ŞİDDETİ NEFRETLE KINIYORUM"

Salvatierra Belediye Başkanı German Cervantes, yaptığı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, "Bu sabah meydana gelen şiddeti nefretle kınıyorum. Savcılık ve güvenlik güçleri tam koordinasyon içinde gereğini yapıyor." ifadesini kullandı.

KENTTE BU YIL 3 BİN 29 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika'da en çok cinayetin ve saldırının olduğu eyaletlerden birisi olan Guanajuato'da, bu yıl 3 bin 29 kişi öldürüldü.