Meksika'da Silahlı Saldırı: En Az 10 Ölü

MEKSİKO, 18 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın orta kesimindeki Puebla eyaletine bağlı Tehuitzingo kasabasında pazar günü erken saatlerde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, yerli halkın yaşadığı bir toplulukta meydana gelen saldırıda 6 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk yaşamını yitirdi. Askeri personelin de desteğiyle bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Puebla Savcısı Idamis Pastor Betancourt soruşturmanın, olayın aile içi bir husumetten kaynaklanmış olabileceğine işaret ettiğini belirtti. Savcının açıklamasına göre ilk bulgular, olayda ölenlerden 6'sının aynı aileye mensup olduğunu, diğer 4 kişinin ise orada çalışan işçiler olduğunu gösteriyor.

Güvenlik güçleri, faillerin yerini tespit etmek ve şüphelileri yakalamak amacıyla operasyon başlattı. Yetkililer, saldırının ardındaki temel nedeni belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

