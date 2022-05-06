Meksika'da şiddetli yağış sele neden oldu - Haberler

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Meksika'da şiddetli yağış sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Meksika'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Meksika'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Bazı evlerde maddi hasar oluşurken, 100 kişi evlerinden tahliye edildi.

Meksika'nın Coahuila eyaletinde yer alan Acuna şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel suları yollarda bulunan araçları sürükledi. Saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarların etkili olduğu kentte, bazı evlerde maddi hasara yol açarken, onlarca ağacın devrilmesine ve yüzden fazla noktada elektrik hatlarının kopmasına neden oldu. Şehrin büyük bir bölümünde elektrik kesilirken, 100 kişi evlerinden tahliye edildi.

Acuna İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, araçları sel sularına kapılarak sürüklenen ve boğulma tehlikesi yaşayan bir ailenin son anda kurtarıldığını bildirildi.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sona erene kadar halka yüksek yerlerde kalmaları çağrısında bulunurken, şuana kadar kentte can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Coahuila, Sonora, Sel, Güncel, Haberler

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