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Meksika'da aşırı sıcaklarda 90 kişi hayatını kaybetti

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Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 90'a çıktı. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre sadece 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 29 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle öldü. Yaklaşık 2 bin kişi ise güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurdu.

Meksika'da 2024 yılının başından beri sıcak havalarda hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. Buna göre ülkede sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 90'a çıktı.

GÜNEŞ ÇARPMASI NEDENİYLE BAŞVURULAR 2 BİNİ BULDU

Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerindeki rekor sıcaklıklar sebebiyle can kayıpları artıyor.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, sadece 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 29 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle öldü. Yaklaşık 2 bin kişinin ise güneş çarpması kaynaklı hastanelere başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

ÜLKE TARİHİNİN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), ülke geneli yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurarak, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden (UNAM) yapılan açıklamada ise mayıs ayının son 15 gününde ülke tarihinin en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü belirtildi. Meksika'nın 14 eyaletinde hava sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

ağzını açıp şu cümleleri söyleyeni duymadım küresel iklim değişikliğ geri döndürülemez seviyeyi geçti bundan sonra dünyayı büyük tehlikeler bekliyor ben yaşım itibarıyla mevsimlerin gözle görülür şekilde değiştiğini çok rahat bir şekilde anlayabiliyorum bunu ölçmek için elime derece metre barometre almama gerek yok mevsimler gözle görüiür şekilde çok değişti havalar çok ısındı yağışlar azaldı yağmurlar asabileşti sel gibi bir anda yağıyor yaşadığımız mevsimlerin eski mevsimlerle alakası yok

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