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Meksika'da Rio Bravo Belediye Başkanı Almaraz, kaçırıldıktan saatler sonra sağ bulundu

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Meksika'da Rio Bravo Belediye Başkanı Miguel Angel Almaraz, 7 Kasım'da ailesiyle seyahat ederken silahlı kişilerce kaçırıldı; beraberindekiler serbest bırakıldı. Zacatecas'a götürülen Almaraz saatler sonra salıverilerek sağ bulundu; soruşturma başlatıldı, şüpheliler aranıyor.

CIUDAD Meksika'da silahlı kişilerce kaçırılan Rio Bravo Belediye Başkanı Miguel Angel Almaraz'ın saatler sonra sağ bulunduğu bildirildi.

Tamaulipas eyaletinde, ABD sınırına yakın konumda yer alan Rio Bravo kentinin Belediye Başkanı Almaraz'ın aracı, 7 Kasım'da ailesi ve arkadaşlarıyla Zacatecas ile San Luis Potosi eyaletleri arasındaki bölgede seyahat ettiği sırada silahlı kişiler tarafından durduruldu.

Silahlı kişiler, belediye başkanını kaçırarak beraberindekileri serbest bıraktı, Almaraz'ın ailesi San Luis Potosi'deki yerleşim yerine ulaşarak yetkililere haber verdi.

Zacatecas'a götürülerek kendisini kaçıran kişilerce saatler sonra salıverilen Almaraz'ın sağ bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, kaçırma eylemini gerçekleştiren şüphelilerin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Almaraz'ın kaçırıldığı bölgede sivillere ve politikacılara yönelik saldırılarıyla bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve Sinaloa Karteli'nin aralarında bulunduğu çeşitli uyuşturucu kartelleri faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA
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