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Meksika açıklarında 5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu

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Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından 5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremlerin derinlikleri 10-15 kilometre olarak kaydedildi.

Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından 5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'nın Puerto Madero bölgesinin 93 kilometre güneybatısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Pasifik Okyanusu açıklarındaki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

USGS, Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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