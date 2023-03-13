Meksika'da Öldürülen Amerikalılar'ın Naaşları ABD'ye Gönderildi
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Meksika'nın kuzeyinde ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde geçen hafta Cuma günü kaybolan dört Amerikan vatandaşından ikisinin sağ olduğu, ikisininse öldüğü hafta başında bildirildi.
Meksika'nın kuzeyinde ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde geçen hafta Cuma günü kaybolan dört Amerikan vatandaşından ikisinin sağ olduğu, ikisininse öldüğü hafta başında bildirildi.
Öldürülen iki kişinin naaşları Perşembe günü ABD'ye iade edildi.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel