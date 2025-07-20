Meksika'da Kültürel Etkileşim ve Öznellik Raporu Yayınlandı

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Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Hongting Forumu'nda, 'Dünya Kültürlerinin Dinamik Etkileşimi Ortasında Kültürel Öznelliğin Korunması' başlıklı rapor açıklandı.

MEKSİKO, 20 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'da düzenlenen Hongting Forumu'nda yayımlanan "Dünya Kültürlerinin Dinamik Etkileşimi Ortasında Kültürel Öznelliğin Korunması" başlıklı düşünce kuruluşu raporu, 18 Temmuz 2025.

Xinhua Haber Ajansı cuma günü Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen "Hongting Forumu: Çin ve Meksika Arasında Medeniyetler Buluşması" kapsamında, "Çin'in Modernleşme Yolunun Manevi Köşe Taşı" başlıklı bir rapor yayımladı. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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