Meksika'da Küçük Uçak Düştü: 3 Ölü
Meksika'nın güneyinde, büyükbaş hayvanlara yönelik kurt sineklerini önlemek için kullanılan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada bir Meksikalı ziraat mühendisi ile iki Guatemalalı pilot yaşamını yitirdi.
MEXICO Meksika'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Meksika Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükbaş hayvanları etkileyen kurt sineklerinin yayılmasını önlemek amacıyla sterilizasyon çalışmasında kullanılan küçük uçağın, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinin Tapachula kenti yakınlarında düştüğü kaydedildi.
Guatemala'ya ait uçakta bulunan Meksikalı ziraat mühendisi ile 2 Guatemalalı pilotun hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel