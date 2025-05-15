Meksika'da Katliam Gibi Kaza: 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'da Katliam Gibi Kaza: 21 Kişi Hayatını Kaybetti
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Meksika'nın Oaxaca ve Puebla eyaletleri arasında meydana gelen trafik kazasında, bir beton mikserinin otobüs ve minibüse çarpması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

- Meksika'da katliam gibi kaza: 21 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Oaxaca ve Puebla eyaletlerini birbirine bağlayan otoyolda beton mikseri, otobüs ve minibüsün karıştığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Puebla eyaletindeki Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda beton mikseri dehşet saçtı. Yerel medya, beton mikserinin başka bir aracı sollamaya çalıştığı sırada karşı şeride geçip önce otobüse, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanarak alev aldığını aktardı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Samuel Aguilar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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