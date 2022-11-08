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Seyir halindeki şahsı duvara ittirip bisikletini çaldılar! Olayın sonrası daha da garip

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Meksika'da iki hırsız, bisikletle yolda ilerleyen bir kişiyi önce iterek duvara çarpmasına neden oldular ardından bayılan adamın bisikletini çaldılar. Olay sonrası hırsızların hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi ise dikkat çekti

Meksika'nın Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara şehrinde iki hırsız, bisiklet çalmak için akıl almaz bir yöntem kullandı. Hırsızlardan biri bisikletiyle yolda giden bir kişiye vurarak duvara çarpmasına neden oldu. Çarpmanın etkisiyle bayılan adam, yerde hareketsiz kalırken, hırsızlar adamın bisikletini ve ceplerinde bulunan eşyalarını çaldı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİLER

Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, olayın ardından acımasız hırsızların hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldığı görüldü.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Guadalajara polisi, görüntülerin incelendiğini ve suçluların yakalanması için çevre şehirleri de kapsayan bir çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Duvara çarparak bilincini kaybeden bisikletlinin yaralı olduğu aktarılarak, sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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