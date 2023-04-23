Meksika'da göçmen merkezindeki yangına ilişkin Chihuahua göç yetkilisi cinayetle suçlandı

CIUDAD Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentindeki göçmen gözetim merkezinde 27 Mart'ta çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, Ulusal Göç Enstitüsünün eyalet sorumlusu cinayetle suçlandı.

CIUDAD Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentindeki göçmen gözetim merkezinde 27 Mart'ta çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, Ulusal Göç Enstitüsünün eyalet sorumlusu cinayetle suçlandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hakim Juan Jose Chavez, halihazırda gözaltında olan Ulusal Göç Enstitüsü Chihuahua Başkanı Salvador Gonzalez'in, göçmenleri korumak için görevini yapmadığına dair kanıtlar bulunduğunu açıkladı.

Sonuçta her şeyin baştaki yöneticiye bağlı olduğunu vurgulayan Chavez, standartlara uymamanın bu gibi sonuçları olduğunu söyledi.

Chavez, Gonzalez'in tutuklu yargılanacağını ifade etti.

Federal yargıçlar, Gonzalez'in cinayet, yaralanma ve görevini ihmal suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacağını duyurdu.

Ulusal Göç Enstitüsü Chihuahua Başkanı Salvador Gonzalez, 16 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Yangında 40 kişi öldü

Meksika ile ABD sınırında yer alan Ciudad Juarez kentindeki göçmen gözetim merkezinde 27 Mart'ta çıkan yangında, tamamı erkek 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Meksika Federal Yargı Konseyi, mahkemenin üç Meksikalı göçmenlik görevlisi, bir özel güvenlik görevlisi ve bir Venezuelalı göçmenin, yangında ihmali ve dahli bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına hükmettiğini açıklamıştı.

Tesis içindeki güvenlik kameralarından alınan 30 saniyelik videoda, alevler odayı sardığında bir kişinin kapıyı açmaya çalıştığı ancak birkaç gardiyanın dışarıda dolaştığı görülüyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sorumluların "yasalara uygun biçimde" cezalandırılacağını söylemişti.

Obrador, yangına "sınır dışı edilmek için bekletilen sığınmacıların" sebep olduğunu savunarak "Protesto olarak sığınağın kapısına şilteler koyup ateşe verdiler ve bunun yaşanan korkunç trajediye neden olacağını düşünmediler. Sınır dışı edileceklerini öğrendikleri için bunu yaptıklarını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Meksikalı yetkililer, yangın sırasında tesiste çoğunluğu Guatemala'dan olmak üzere Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Honduras ve Venezuela'dan gelen toplam 68 göçmenin bulunduğunu açıklamıştı.

Meksika, Kovid-19 salgını döneminde ABD'nin baskısı sonucu göçü engellemek için kısıtlamaları artırmış ve bu nedenle sınıra yakın tesislerde tutulan sığınmacıların sayısı oldukça artmıştı.