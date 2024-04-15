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Meksika'da Filistin'e Destek Gösterisi

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Meksika'da Filistin'e destek için bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi.

Başkent Meksiko'da "Filistin için bir ışık" adı altında toplanan yüzlerce gösterici bayrak ve dövizlerle Filistin'e destek sloganları attı.

Beyaz kefenli temsili bebekler taşıyan kalabalık grup, Gazze'de ateşkesin derhal sağlanmasını, İsrail'in saldırılarının da durmasını istedi.

İsrail'in bombardımanında öldürülen kadın ve çocuklara dikkati çeken protestocular, özgür Filistin çağrısında bulundu.

AA muhabirine konuşan Meksikalı bir gösterici Gazze'de yaşanan drama kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, "Dışarı çıkıp sesimi yükseltmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak için toplandık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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