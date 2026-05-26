Meksika'da uyuşturucu karteli ele başı El Chapo'nun yeğeni yakalandı

Meksika'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu karteli lideri El Chapo'nun yeğeni Isai Martínez Zepeda gözaltına alındı. Zepeda, ABD'ye yönelik uyuşturucu ve fentanil ticaretinden sorumlu tutuluyor.

Meksika basınına göre, ABD'de hakkında yakalama kararı bulunan Isai Martinez Zepeda, Sonora eyaletinde polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, zanlının, ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Joaquin Guzman'ın yeğeni olduğunu bildirdi.

Zepeda'nın, Sinaloa kartelinin kilit isimlerinden biri olduğu ve ABD ile Kosta Rica'ya yönelik uyuşturucu sevkiyatını organize etmekle suçlandığı belirtiliyor.

ABD'de her yıl on binlerce kişinin ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanil ticaretinden de sorumlu tutulan Zepeda'nın, ABD'ye ne zaman iade edileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.

El Chapo, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
