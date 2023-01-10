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Meksika'da çöp poşetlerine konulmuş 5 ceset bulundu

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Meksika'da çöp poşetlerine konulmuş 5 ceset bulundu

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Acapulco kentinin kuzeyindeki bir kasabada poşetlere konulmuş 5 ceset bulundu.

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Acapulco kentinin kuzeyindeki bir kasabada poşetlere konulmuş 5 ceset bulundu.

Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatırken, konuya dair bilgi paylaşmadı.

Yerel basına yansıyan haberlerde, "infaz edilen kişilerin cesetlerinin parçalanarak poşetlere konulmuş halde" bulunduğu kaydedildi.

Sahil kenti Acapulco, en az 15 yıldır uyuşturucu kartellerinin şiddet eylemlerine sahne olan kentler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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