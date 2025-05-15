Meksika'da Büyük Trafik Kazası: 21 Ölü

MEKSİKO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın orta-doğu bölgesindeki Puebla eyaletinde meydana gelen büyük bir trafik kazasında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Puebla İçişleri Bakanı Samuel Aguilar sosyal platformu X üzerinden yaptığı açıklamada üç aracın karıştığı kazada çok sayıda kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kaza çarşamba günü sabah saatlerinde Cuacnopalan-Oaxaca karayolunun 31. kilometresinde meydana geldi. Ambulansların ve kurtarma ekiplerinin kaza bölgesinde çalıştığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre kaza, bir aracı sollamaya çalışan bir kamyonun karşı şeride geçerek bir otobüse çarpması, ardından bir nakliye minibüsüyle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.