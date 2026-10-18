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Meksika'da 2. kategori Trudy Kasırgası sel ve toprak kayması riski oluşturdu

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Meksika'nın Pasifik kıyısında etkili olan 2. kategori Trudy Kasırgası, saatte 155 kilometreye ulaşan rüzgarla sel ve toprak kayması riski oluşturdu. Yetkililer kıyı şeridinde kasırga uyarısını sürdürürken Meksika Donanması denizcileri ve kıyı sakinlerini dikkatli olmaya çağırdı.

Meksika'nın Pasifik kıyılarında etkili olan Trudy Kasırgası, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlara yol açarken, yetkililer sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıda bulundu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) verilerine göre, rüzgar hızı saatte 155 kilometreye ulaşan 2. kategori seviyesindeki kasırga, Jalisco eyaletindeki Cabo Corrientes bölgesinin yaklaşık 215 kilometre güneyinde ve Colima eyaletindeki Manzanillo bölgesinin 185 kilometre güneybatısında etkili oldu.

Kıyı şeridinde verilen kasırga uyarısı yürürlükte kaldı.

Meksika Donanması, yüksek dalgalar, şiddetli yağış ve nehir seviyelerindeki yükselme nedeniyle denizcileri ve kıyı bölgelerinde yaşayanları dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde sel ve toprak kayması yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Champi Tayfunu ise Guam Adası'nın yakınından geçmesinin ardından 4. kategori süper tayfuna dönüştü.

Guam için tayfun uyarısı devam ediyor.

Kaynak: AA
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