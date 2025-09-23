Haberler

Meksika, BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki Soykırımı Durdurma Çağrısı Yapacak

Güncelleme:
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze Şeridi'ndeki soykırımın durması için çağrıda bulunacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'nın temsil edeceği Meksika, barış ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımın durması için çağrıda bulunacaklarını belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Meksika'yı 80. BM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'nin temsil edeceğini söyledi.

Sheinbaum, Meksika'nın geleneksel dış politikasının barış, tarafsızlık ve halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkelerine dayandığını vurguladı.

Gazze Şeridi'nde yaşananlara değinen Sheinbaum, şunları kaydetti:

"Juan Ramon de la Fuente bir barış mesajı taşıyor ve ülkemizin dış politikası çerçevesinde hareket ediyoruz. Gazze'deki durumla ilgili olarak Şili hükümetiyle birlikte iletilen tüm şikayetleri dinledik ve tüm tutumumuz, uluslararası toplumla uyumlu olarak, Gazze'deki bu soykırımın durması yönündedir, bizim pozisyonumuz budur."

Sheinbaum, Orta Doğu'da barışın tesisinin sağlanması için iki devletli çözümü desteklediklerini ve sivil halka yönelik saldırılara karşı olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
