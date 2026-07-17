Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 km güneybatısında 7,3 büyüklüğünde ve 15,2 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
Pasifik Okyanusu açıklarındaki depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan