Meksika, ABD'deki gözaltı merkezlerinde ölen vatandaşlarıyla ilgili hukuki adım atacak

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden Meksika vatandaşlarıyla ilgili hukuki girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Sheinbaum, gözaltı merkezlerindeki yetersiz tıbbi hizmetlere de dikkat çekerek konuyu Amerika Devletleri Örgütü'ne taşıyacaklarını belirtti.

Meksika, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarıyla ilgili hukuki girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Los Angeles kentinde yaptığı açıklamada, ABD'nin göç politikalarını kınadı.

Sheinbaum, gözaltı merkezinde vatandaşlarının öldüğü bir davaya müdahil olup konuyu Amerika Devletleri Örgütü'ne (ADÖ) taşıyacaklarını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ayrıca, söz konusu merkezlerdeki yetersiz tıbbi hizmetlere ilişkin kaygılarını içeren mektupları da ADÖ üyelerine ileteceğini kaydetti.

ICE, 51 yaşındaki Meksika vatandaşı Jose Guadalupe Ramos-Solano'nun geçen hafta çarşamba günü California'daki bir gözaltı merkezinde hayatını kaybettiğini duyururken, Meksika'nın Los Angeles Başkonsolosluğu ise Ramos-Solano'nun Trump'ın göreve başlamasından bu yana ICE gözaltısında hayatını kaybeden 14. Meksika vatandaşı olduğunu açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Koruma ve Stratejik Planlama Genel Müdürü Vanessa Calva Ruis ise Ramos-Solano'nun ölümünün "yalnız bir olay değil, endişe verici ve kabul edilemez bir eğilimin yansıması" olduğunu vurguladı.

Calva Ruis, "Adaleti sağlamak için tüm hukuki, diplomatik ve çok taraflı yolları tüketeceklerini" dile getirdi.

ICE, "Ramos-Solano'nun gözaltında sürekli tıbbi bakım gördüğünü savunup yetersiz tıbbi hizmet iddialarını reddetti. Ailenin avukatı Jesus Eduardo Arias ise ölüm nedeninin bağımsız adli soruşturmayla araştırılacağı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, ???????Sheinbaum daha önce mart ayında Florida'da gözaltı merkezinde intihar sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Meksika vatandaşı için "kapsamlı bir soruşturma" istemiş ve Washington'a diplomatik nota göndermişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
