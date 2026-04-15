Meksika, ABD'de gözaltı merkezlerindeki ölümler için soruşturma talep etti

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden 15 kişi hakkında soruşturma talep ettiğini belirtti.

Meksika hükümeti ve Devlet Başkanı Sheinbaum, 49 yaşındaki Meksikalı Alejandro Cabrera Clemente'nin Louisiana eyaletindeki ICE gözaltı merkezinde hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulundu.

Meksika hükümeti, ICE gözaltı merkezlerindeki ölümleri "kabul edilemez" olarak niteleyerek bu merkezlerin "insan hakları standartları ve yaşamın korunması ile bağdaşmadığını" ifade etti.

Devlet Başkanı Sheinbaum da ICE gözaltı merkezlerinde 15 göçmenin ölümüyle ilgili soruşturma talep ettiğini ve Meksika konsolosluklarına, buraları günlük olarak ziyaret etmeleri talimatını verdiğini aktardı.

Gözaltı merkezlerindeki ölümler nedeniyle hükümetin Birleşmiş Milletlere başvurmayı değerlendirdiğini belirten Sheinbaum, "Meksikalıları her düzeyde savunacağız. Suçları sadece evraklarının bulunmaması olan birçok Meksikalı var." dedi.

Meksikalı Clemente, ABD'nin Louisiana eyaletindeki ICE gözaltı merkezinde 11 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Clemente'nin, son bir yılda ABD'deki gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden 15'inci Meksika vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
İstanbul 3 gün boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak

Korkulan oldu, İstanbul'a geliyor! Bu hastalıkları olanlar aman dikkat