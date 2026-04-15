Meksika, ABD'de gözaltı merkezlerindeki ölümler için soruşturma talep etti

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden 15 kişi hakkında soruşturma talep ettiğini belirtti.

Meksika hükümeti ve Devlet Başkanı Sheinbaum, 49 yaşındaki Meksikalı Alejandro Cabrera Clemente'nin Louisiana eyaletindeki ICE gözaltı merkezinde hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulundu.

Meksika hükümeti, ICE gözaltı merkezlerindeki ölümleri "kabul edilemez" olarak niteleyerek bu merkezlerin "insan hakları standartları ve yaşamın korunması ile bağdaşmadığını" ifade etti.

Devlet Başkanı Sheinbaum da ICE gözaltı merkezlerinde 15 göçmenin ölümüyle ilgili soruşturma talep ettiğini ve Meksika konsolosluklarına, buraları günlük olarak ziyaret etmeleri talimatını verdiğini aktardı.

Gözaltı merkezlerindeki ölümler nedeniyle hükümetin Birleşmiş Milletlere başvurmayı değerlendirdiğini belirten Sheinbaum, "Meksikalıları her düzeyde savunacağız. Suçları sadece evraklarının bulunmaması olan birçok Meksikalı var." dedi.

Meksikalı Clemente, ABD'nin Louisiana eyaletindeki ICE gözaltı merkezinde 11 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Clemente'nin, son bir yılda ABD'deki gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden 15'inci Meksika vatandaşı olduğu belirtiliyor.