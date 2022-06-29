Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor Kabe'de tavaf eden Müslümanlardan genel görüntüler Kabe'nin detay görüntüleri Aileleri ile tavaf eden çocuklardan detaylar Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine... Kabe'de tavaf eden Müslümanlardan genel görüntüler Kabe'nin detay görüntüleri Aileleri ile tavaf eden çocuklardan detaylar Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Namazı Harem-i Şerif 'te (Mescid-i Haram) kılan Müslümanlar, Kabe'de tavaf edip dua etti. AA / Ashraf Amra - Güncel Suudi Arabistan Mekke Hac Güncel Haberler

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