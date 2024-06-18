Hac vizesi olmadan Mekke'ye giden ve haber alınamayan Türkler için destek hattı açıldı

Cidde Başkonsolosluğu açıklama yaparak son günlerde bazı vatandaşların hac vizesi dışında çeşitli yollarla Mekke'ye gelen yakınlarından haber alamadıkları yönünde başvurular olduğunu belirterek yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için telefon destek hattı kurulduğunu duyurdu.

"YAKINLARINA ULAŞAMAYANLAR ARAYABİLİR"

"Söz konusu taleplere anlık müdahale edilebilmesi amacıyla 7/24 aktif olacak telefon destek hattı açılmıştır. Yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın 00966 53 512 4702 hattını arayabilirler." ifadelerine yer verilen açıklamada, hattın aynı zamanda WhatsApp hattı olarak da kullanılacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'den hac vizesi olmadan kutsal topraklara giden Türk hacı adaylarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan'a şikayet edildiği iddia edilmiş, konuyla ilgili en son Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, iddiayı yalanlayarak "Bizim ticaret veya seyahat vizesi almış kimseye, 'Arabistan'a gitmeyiniz' deme yetkimiz yok. Biz hac ibadetinin, bu tarz ticaret, turist vizesi ile yapılamayacağını duyurduk.Biz Suudi Arabistan ayağında hiçbir şey yapmadık. Bir tane vatandaşımızı Mekke'de şikayet etmedik. Külliyen yanlış, en basit ifade ile gerçek dışı." demişti.