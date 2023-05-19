- Mekke'de hac ibadeti için çadırlar yıkandı Hac sezonunun yaklaşmasıyla Arafat Dağı ve Mina'da hacılar için hazırlanan çadırlar yıkandı.

- Mekke'de hac ibadeti için çadırlar yıkandı

MEKKE - Hac sezonunun yaklaşmasıyla Arafat Dağı ve Mina'da hacılar için hazırlanan çadırlar yıkandı.

Mekke'de hac hazırlıkları başladı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yapılacak hac ibadeti için Arafat Dağı ve Mina'da farklı büyüklükte yaklaşık 350 bin çadırın hazırlandığı aktarıldı. Açıklamada çadırların tamamen yıkanıp temizlendiği kaydedildi.

Hac sezonu bu yıl 26 Haziran'da başlayacak.