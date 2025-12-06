Haberler

Meis Adası'nda şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Türkiye'ye yakın Meis Adası'nda 'Viron' fırtınası nedeniyle yoğun yağışlar sonrası meydana gelen sel, ev ve iş yerlerine zarar verdi. Ada Belediye Başkanı, hasarın giderilmesi için acil durum ilanı yapılacağını bildirdi.

Türkiye kıyılarına yakın Meis Adası'nda bazı ev ile iş yerlerini, "Viron" adı verilen şiddetli fırtınanın etkisiyle oluşan yoğun yağışlar nedeniyle su bastı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, dün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası dağlık alanlardan gelen çamurlu su, sokaklarda ve limanda baskınlara yol açtı.

Adanın birçok bölgesi çamur ve molozla kaplanırken, kıyı şeridi geçici olarak kullanılamaz duruma geldi.

Meis Adası Belediye Başkanı Nikolas Asvestis, yerel basına yaptığı açıklamada, dağdan gelen sel sularının evlere ve iş yerlerine dolduğunu ve bunun sonucunda çok sayıda binada ciddi zararın oluştuğunu kaydetti.

Asvestis, belediyenin mevcut imkanlarıyla hasarın giderilemeyeceğini belirterek, acil durum ilanı için Güney Ege Bölge Yönetimi ile temasa geçtiklerini söyledi.

Yetkililer, yağışların durmasının ardından hasar tespit çalışmalarının başlayacağını, öncelikli hedefin adanın içinden geçen dere yatağının düzenlenmesi ve acil sel önleme projelerinin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
