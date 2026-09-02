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MSB: Mayadin'de Fırat'a yüzer köprü kuruldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesinde Fırat Nehri üzerinden geçişler için yüzer köprü kurulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesinde Fırat Nehri üzerinden geçişler için yüzer köprü kurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımız tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesindeki nehirden geçişler için katlanabilir şerit yüzücü köprü kuruldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yüzer köprüden görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA
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