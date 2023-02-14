MEHMETÇİK, MALATYA'DA DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA FUTBOL OYNADI Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Malatya'da depremzede çocuklarla futbol oynadığı anları paylaştı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Malatya'da depremzede çocuklarla futbol oynadığı anları paylaştı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Malatya'da kıran kırana bir mücadele vardı. Tekirdağ'da konuşlu 41'inci Komando Tugayımızın Mehmetçikleri ile Malatya'mızın delikanlıları moral ve motivasyon için futbol maçı yaptı. Beraberiz Türkiye" ifadelerine yer verdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Malatya Futbol Güncel Haberler

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