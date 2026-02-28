Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev başında
Milli Savunma Bakanlığı, kış koşullarında devriye görevini yürüten askerlerin fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, 'Mehmetçik, en zorlu şartlarda görev başında' notuyla gündeme geldi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçik zorlu kış koşullarında görev başındayken çekilen fotoğrafı, 'günün fotoğrafı' olarak paylaştı.
Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta bel bölgelerine kadar ulaşan karda devriye görevi yapan askerler yer aldı. Fotoğraf, 'Mehmetçik, en zorlu şartlarda görev başında' notuyla paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı