MSB, Mehmetçiğin zorlu koşullardaki dağcılık eğitiminden görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, karla kaplı dağlarda Mehmetçiğin aldığı zorlu dağcılık eğitimine dair görüntüler paylaştı. 'Zorlu koşullar, gerçek kahramanları yetiştirir' vurgusu yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda aldığı dağcılık eğitiminden görüntüler paylaşıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Zorlu koşullar, gerçek kahramanları yetiştirir." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu koşullar altında, karla kaplı dağda gerçekleştirdiği eğitimin görüntüleri yer aldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek