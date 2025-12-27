MSB'den, 'Günün fotoğrafı' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, çocuklarla halat çekme oyunu oynayan Mehmetçiğin fotoğrafını paylaşarak, gücün silahta değil, masumların duyduğu güvende olduğunu vurguladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından 'Günün fotoğrafı' etiketi ile paylaşılan fotoğrafta çocuklarla halat çekme oyunu oynayan Mehmetçik yer aldı. Fotoğrafa ilişkin yapılan açıklamada "Güç silahta değildir. Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel