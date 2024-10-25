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Mehmet Polat'ın Hurdalarla Dolu Evi: Geçmişe Yolculuk

Mehmet Polat'ın Hurdalarla Dolu Evi: Geçmişe Yolculuk
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 75 yaşındaki Mehmet Polat, 25 yıl boyunca biriktirdiği 5 bin eski eşya ile dolu koleksiyonunu evinde sergiliyor. Eşyalarının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Polat, koleksiyonunu görmek isteyen herkese kapılarını açıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Polat, topladığı yaklaşık 5 bin civarındaki eski eşyaları evinin odasında sergiliyor.

Atatürk Mahallesinde oturan 75 yaşındaki hurdacılık yapan Mehmet Polat, 25 yıl önce hobi olarak eski eşyaları biriktirmeye başladı. Zaman içiresinde sayıları 5 bini bulan koleksiyonu evinin 2 odasında sergilemeye başlayan Polat, bu koleksiyonunu görmek isteyen herkese açıyor.

Biriktirdiği eşyaların kendisi için çok önemli olduğunu belirten Polat, "Burası benim ömrümü her gün 7 dakika uzatıyor. Bu işi çok seviyorum. İçime adeta nakış gibi işlemiş. Buraya girmezsem rahat edemiyorum. " dedi.

Eşinin kendisine destek olduğunu aktaran Polat, "Bulduğum bu tür eşyaları atmaya kıyamadım. Bazı talebeler buraya geldiğinde sergilediğimiz ürünlere hayranlıkla bakıyor. Yaşlılar geldiğinde ise geçmişi hatırlayıp gözleri buğulanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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