Mehmet Daniş, RTÜK'ün Yeni Başkanı Oldu

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yeni başkanı Mehmet Daniş oldu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından, Üst Kurul üyeleri yeni başkanı belirlemek üzere toplandı. 4 dönemdir RTÜK Başkanlığı'nı yürüten Ebubekir Şahin, yeni dönemde aday olmadı. Gerçekleştirilen toplantıda RTÜK Başkanlığı'na, kurul üyelerinden Mehmet Daniş, Başkan Vekilliğine ise Orhan Karadaş seçildi.

Yeni Başkan Mehmet Daniş, Ebubekir Şahin'e teşekkür ederek, "Sayın Başkanımızın RTÜK'e kazandırdığı vizyon, çalışma disiplini ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bizler de bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, ülkemizin medya politikalarına çağın gereklerine uygun biçimde katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız. En önemli görevimiz, Sayın Şahin'den devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. RTÜK'ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacağız" dedi.

'ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİK'

Görevi devreden Ebubekir Şahin ise Daniş'i tebrik etti. Şahin, görev süresi boyunca RTÜK'ün aileyi kırmızı çizgi olarak belirleyen, milli ve manevi değerleri merkeze alan bir denetim ve düzenleme anlayışıyla önemli adımlar attığını vurguladı. Şahin, "Ülkemizin kıymetli gençlerini, çocuklarımızı ve ailelerimizi zararlı içeriklere karşı korumak, medya okuryazarlığını güçlendirmek ve engelli bireylerin medya erişimini artırmak için kararlılıkla çalıştık. Başkanlığa ilk seçildiğim günden itibaren Üst Kurulumuzu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı başardık. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu hedef doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiğimizi görmek beni son derece mutlu ediyor. Bu süreçte birlikte yol aldığım tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri, destekleri ve gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MEHMET DANİŞ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş; 22, 23 ve 24'üncü dönemlerde AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Daniş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, 64 ve 65'inci hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK üyeliğine seçilerek 27 Temmuz 2021 tarihinde görevine başladı.