Mehmet Dağlı'nın 'Kanat Sesleri' sergisi Fulart Sanatevi'nde 35 eserle açıldı

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Sanatçı Mehmet Dağlı'nın doğayı ve kuş figürlerini yarı soyut bir dille yorumladığı "Kanat Sesleri" adlı kişisel sergisi, Fulart Sanatevi'nde sanatseverlerle buluştu.

Dağlı, önceki çalışmalarında odaklandığı keçi figürlerinin ardından bu kez kuşların hareketinden, hafifliğinden ve özgürlüğünden ilham alan eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Uzun yıllar tasarım ve grafik alanında çalışan sanatçı, bu disiplinlerden gelen çizgi ve form anlayışını resimlerine taşıyor.

Sanatçı, geçen yıl "Ada Keçileri", bu yıl ise Bozcaada'da açtığı "Keçiler" sergilerinin ardından "Kanat Sesleri" ile doğaya ilişkin gözlemlerini kuş figürleri üzerinden ele alıyor.

Dağlı, sergide kuşları doğadaki görünümlerinin birebir yansımaları olarak değil, kendilerine özgü duruşları, hareketleri ve karakterleriyle yorumluyor.

Tuval üzerine akrilik, kağıt üzerine mürekkep ve kağıt üzerine akrilik teknikleriyle hazırlanan 35 eserin yer aldığı sergi, 17 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA