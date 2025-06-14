Mehmet Çevik'ten Köy Ağağı Oyunu: Traktörle Klip Çekimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yeni şarkısı 'Lingo Lingo Şişeler' için köy ağası rolünde traktör kullanarak renkli bir klip çekti. Manken kızların römorktan düşme tehlikesi yaşadığı çekimde doğal bir köy atmosferi içinde gerçekleşti.

Mehmet Çevik bu sefer de köy ağası olup traktör kullandı

Mehmet Çevik köy hayatını anlatan yeni klibi için kamera karşısına geçti

Renkli görüntülerin oluştuğu klip çekiminde manken kızlar az daha traktörden düşüyordu

BURSA - Yeni şarkısının klibinde köy ağası olan Mehmet Çevik traktör kullanıp tarla sürdü. Köyden traktörle bahçeye gidene kadar trafiği birbirine katan ünlü sanatçı, traktörün azizliğine uğrayınca az daha manken kızlar römorktan düşüyordu.

Mehmet Çevik yaza damga vurmaya hazırlandığı "lingo lingo şişeler" isimli yeni şarkısına klip çekmek için bir kez daha kamera karşısına geçti.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı şirin bir köyde çekilen klip renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü sanatçının bir köy ağasını canlandırdığı klipte traktör kullandığı anlar herkesin yüreğini ağzına getirdi. Takviye viteste kalan traktör seri hareket edince manken kızlar az daha römorkun üzerinden düşüyordu. Traktörün sahibine kızarak bunu yavaşa alın diye seslenen Çevik, bir kaç denemenin ardından doğru vitesi bulup traktörü hareket ettirdi.

Çekim sonrası açıklama yapan sanatçı, çekimin yapıldığı köyün muhtarının aile dostu olduğunu belirterek, "Mehmet abi bana evinin kapılarını aç dedim sağolsun beni kırmadı. Doğal köy ortamında çok renkli bir klip oldu. Uçak ve attan sonra şimdide traktör daha neler kullanacağız bakalım hep birlikte göreceğiz" dedi.

Daha önce hiç traktör kullanmadığını da belirten Çevik, "Aynı araba gibi ama ben araba kullanmayı da sevmediğim için bana zor geldi. Ne yapalım artık klip için sabahlara kadar traktör kullanacağız" diye konuştu.

Çevik, söz ve müziği Ahmet Nurettin Çamlıdağ'a ait olan klasikleşmiş şarkıya getirdiği taze soluk ve güçlü vokaliyle hayranlarını etkilemeyi başarırken, günlerce stüdyoda süren titiz çalışmalarının meyvesini aldı. Şarkının Ercan Bakalımoğlu tarafından yapılan enerjik ritmi ve dinamik düzenlemesi, eğlenceye düşkün müzikseverlerin favorisi olmaya aday görünüyor.

Doğa ile iç içe, samimi bir köy atmosferinde Enes Bilal Taşcı tarafından çekilen klip kısa sürede milyonlara ulaşarak büyük beğeni kazanmayı hedefliyor.

Mehmet Çevik'in müzik dünyasındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan "Lingo Lingo Şişeler", yaz mevsiminin en çok konuşulan hitlerinden biri olmaya hazır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN - Güncel
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.