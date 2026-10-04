Mehmet Cem Özkan, Yeni Parti Polatlı İlçe Başkanlığına 196 oyla seçildi

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Yeni Parti Polatlı İlçe Başkanlığının 1. Olağan Kongresi'nde ilçe başkanlığına Mehmet Cem Özkan seçildi.

Polatlı Belediyesi Sami Çay Kültür Merkezi Güldeste Konağı'nda gerçekleştirilen kongrede, ilçe başkanlığı için Mehmet Cem Özkan ile Ali Kuş aday oldu.

Delegelerin kullandığı oyların 196'sını alan Özkan, ilçe başkanı seçilirken, Kuş 121 oy aldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Özkan, seçimi kazananın Polatlı olduğunu belirtti.

Özkan, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Bugünden itibaren ayrışmadan, omuz omuza, hep birlikte Polatlı için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA