Mehmet Akif İnan Ödülleri Sahiplerini Buldu

MEMUR-SEN ve Mehmet Akif İnan Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Mehmet Akif İnan Ödülleri, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Yedi Güzel Adam'ın aksiyoneri, şair-yazar, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın hatırasını yaşatmak adına bu yıl 7'ncisi düzenlenen Mehmet Akif İnan Ödülleri, Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Bakan Tekin, kontrol ve denge mekanizmalarının zayıfladığı, hakemlik iddiasındaki yapıların tarafsızlığını kaybettiği bir dünyada, güçlü olmanın bir mecburiyet olduğunu söyleyerek, "Bu güç, zulmetmenin imkanı değil; zulümden korunmanın, haysiyeti muhafaza etmenin, hakkı savunmanın dayanağıdır. Kendi güvenliğimiz kadar, mazlumların hukukuna omuz verebilmenin de şartıdır. Bu yüzden teknolojide güçlü, ilimde güçlü, stratejik akılda güçlü; en önemlisi maneviyatı güçlü nesiller yetiştirmek zorundayız. Dünyayı bilen ama kendini de bilen; kökünü inkar etmeden ufkunu büyüten; tarihini ve kültürünü bir hamaset malzemesi değil, bir istikamet kaynağı olarak gören bir nesil. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile işte bu nesli inşa etmeye çabalıyoruz. Tarihimizi anlatıyoruz, ecdadımızı öğretiyoruz, kültürümüzü çocuklarımızla buluşturuyoruz diye 'gerici' yaftası yapıştıranlar çıkıyor. Tarih bilinci olmayan millet, başkasının yazdığı hikayede figüran olmaya mahkumdur" diye konuştu.

'15 TEMMUZ GECESİ BUNUN EN AĞIRINI GÖRDÜK'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin ABD tarafından alınmasına ilişkin gündeme düşen görüntü ve fotoğraflara ilişkin konuşan Bakan Tekin, "Böyle bir eşiğin konuşulduğu günlerde, ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor, söz konusu fotoğrafı eline alıp Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına hitap ediyor. Meseleyi egemenliğin yarası üzerinden değil, iç siyaset üzerinden okuyan bu yaklaşım, aslında kendi geçmişiyle kuramadığı muhasebenin de aynası. Bu milletin yakın hafızasında darbeler, muhtıralar, vesayet teşebbüsleri var. Tank paletlerinin gölgesi bu şehrin caddelerinden, darbe bildirilerinin tortusu bu toplumun şuuraltından henüz çekilmedi. Yıllarca sandıkta karşısına çıkamadığı iradeyi manşetle, bildiriyle, sokak baskısıyla hizaya getirmeye heves eden bir siyaset diliyle yaşadık; 15 Temmuz gecesi bunun en ağırını gördük. Böyle bir ülkede, başka bir coğrafyada seçilmiş bir yöneticinin zorla evinden alınmasını hatırlatıp, o fotoğrafı Türkiye'nin Cumhurbaşkanına 'ibret sahnesi' gibi çevirmeye yeltenen her söz, sıradan bir muhalefet cümlesi olamaz; en hafif tabirle milli iradeye yönelmiş bir tehdidi normalleştirme çabasıdır. Bu ülke, kendi Cumhurbaşkanını adres gösteren hiçbir vesayet iştahına kapı aralamaz; bu salon da bu millet de, liderine böyle konuşan bir kişiyi kayıtlarına geçirir" ifadelerini kullandı.

'AKİF İNAN, SENDİKAL HAREKETİN ÖNCÜLERİNDEN'

Mehmet Akif İnan'ın bir şair, sendikal hareketin öncülerinden biri ama ömrünün özünün muallimliğinde tecelli ettiğini belirten Bakan Tekin, "Bu ülkenin evlatlarına nasıl bir istikamet, nasıl bir gönül terazisi bırakacağımızı dert edinmiş; kalemiyle, kürsüsüyle, teşkilatın içindeki gayretiyle hep aynı sorunun peşinden yürümüştü. Bugün Milli Eğitim Bakanlığında bizim de üzerinde titrediğimiz mesele, bu ülkenin maarif davasını insan unsurundan fiziki altyapıya, müfredattan ölçme değerlendirme sistemine, öğretmen yetiştirmeden dijital ve sosyal imkanlara kadar bütün boyutlarıyla yeniden sahih bir zemine oturtabilmektir. Türkiye Yüzyılı dediğimiz iddiamızı, ekonomik hedefler yahut altyapı yatırımlarıyla sınırlı bir kalkınma başlığından öte bu yüzyıla hangi insan tipini, hangi şahsiyet kıvamını, nasıl bir öğretmen ve gençlik ufkunu armağan edeceğimizin cevabı üzerinden okumaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

'AKİF İNAN'IN İSMİ İSTİKAMET OLARAK YAŞASIN'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "Biz istiyoruz ki; Mehmet Akif İnan'ın ismi bir hatıra olarak değil, bir istikamet olarak yaşasın. Medeniyet davası topluma, insanlığa, hayata taşınsın. İşte bu anlayışla; sözde kalan değil, insana temas eden; düşüncede kalan değil, hayata geçen işler yapıyoruz. 2016 yılında kurduğumuz Mehmet Akif İnan Vakfımızla eğitimin, kültürün, geleceğin dünyasını bugünden inşa etmenin terini akıtıyoruz. İşte bugün burada, Mehmet Akif İnan Ödülleriyle, bir kez daha marifet iltifata tabidir düsturuyla hareket ediyor; çalışma hayatından, kültür sanat edebiyata, uluslararası değerden, üstün hizmete vefaya kadar 6 ayrı alanda dünyaya ve ülkemize değer katan çalışmaları ödüllendiriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Jüri Özel Ödülü Dr. Dilek Gürsoy'a, Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü Prof. Dr. Mustafa Büyükata'ya, Başarı ve Teşvik Ödülü Tahta Kılınç'a, Kültür Sanat Edebiyat Ödülü Ebubekir Eroğlu'na, Üstün Hizmete Vefa Ödülü Prof. Dr. Bekir Karlıağa'ya, Uluslararası Değer Ödülü ise Sumud Filosu'na verildi. Program ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.