Mehmet Akif Ersoy ve Ümit Karan Hakkında İddianame Düzenlendi

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında 11 kez nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. Futbolcu Ümit Karan da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla iddianameye dahil edildi.

(İSTANBUL) Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve futbolcu Ümit Karan hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede Ersoy'a 11 kez nitelikli cinsel saldırı suçlaması yöneltildi.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 10 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili iddianamenin hazırlandığını duyurdu. İddianamede Ersoy'a 11 kez nitelikli cinsel saldırı suçlaması yöneltildi. Ersoy iddianamesiyle ilgili Başsavcılığın bilgi notu şöyle:

"SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA VE YÖNETME" SUÇLAMASI DA YÖNELTİLDİ

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/265190 soruşturma sayılı dosyada şüpheli Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı (11 kez), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir"

ÜMİT KARAN'A "UYUŞTURUCU..." SUÇLAMASI

16 Ocak'ta tutuklanan futbolcu Ümit Karan hakkındaki soruşturma da tamamlandı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamalarından düzenlenen iddianamenın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
